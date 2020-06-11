Из-за ухудшения почвы в Ленобласти возбудили уголовное дело

В Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело о нарушении правил окружающей среды при производстве работ. Причиной этого стал несанкционированный сброс отходов.

Сброс был осуществлен на территории Низинского сельского поселения. По версии следствия, неустановленные сотрудники ЗАО «Петродворцовое», ООО «ЮТК Северо-Запад» и другие физлица разместили отходы производства и потребления и грунты неизвестно происхождения на почве, а затем захоронили их.

В результате этого произошло ухудшение качества окружающей среды и её компонентов — почвы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ленинградской области. Это привело к снижению плодородия.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 37-летнего жителя Петербурга задержали по подозрению в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.