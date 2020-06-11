У петербургской ГК «Галактика» появился крупный инвестор

"Галактика" - один из крупнейших производителей молочной продукции в России. Фото: unsplash.com

"Галактика" - один из крупнейших производителей молочной продукции в России. Фото: unsplash.com

Совладельцами петербургской ГК «Галактика» стали московская компания ООО «Латео» и ООО «Аквамарин». Им перешло 32% и 9,7% соответственно, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Сделка состоялась 10 июня, пишет «Мойка78». Доля ЗАО «Леноблмолока» сократилась с 55% до 32%, а люксембургского Altair Holding SA — с 45% до 26,2%.

Отметим, что ООО «Латео» связывают с бизнесменом Андреем Бесхмельницким, а ООО «Аквамарин» принадлежит собственнику корпорации AEON Роману Троценко.

«Галактика» — один из крупнейших производителей молочной продукции в России. Она работает под брендами «Большая кружка», «Свежее завтра», BE Dairy и Сударыня, а также по контракту с финской Valio. Выручка «Галактики» по итогам 2019 года оценивается в 5 млрд рублей, а чистая прибыль — 3,9 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Галактика» открыла новую линию по производству йогуртов и сметаны.