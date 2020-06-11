Ефремова в статусе свидетеля допросили по делу о сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, допросили по делу о сбыте наркотиков в качестве свидетеля.

«Следователя интересовало, где, когда, у кого он их приобрел и когда употребил», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что после допроса Ефремов остался в статусе свидетеля. Актер также был допрошен по делу о смертельном ДТП.

Напомним, Михаил Ефремов стал участником смертельной аварии вечером 8 июня. Актер на внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второго автомобиля скончался от полученных травм в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ. Актеру предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал пьяного Ефремова «страшным зрелищем».