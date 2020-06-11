Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Организаторы объявили о переносе фестиваля «Нашествие» на июль 2021 года. Причиной этого стала пандемия коронавируса.

Гостей призывают сохранять билеты до следующего года. Подробности будут известны позднее, сообщается на сайте фестиваля.

«Здоровье и безопасность наших зрителей является для нас приоритетом», — подчеркнули организаторы.

Решение о переносе фестиваля не принималось до последнего момента. В конечном итоге организаторы признали, что обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей в условиях такого масштабного мероприятяи не представляется возможным.

Гостями «Нашествия» в этом году должны были стать Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Mordor, Wildways, «Несчастный случай», «Мельница», Amatory, Сергей Бобунец, «Северный флот», «Сплин», «Нервы», Lumen, «Машина времени», «Слот» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль российского кино «Окно в Европу» перенесли на декабрь 2020 года из-за пандемии коронавируса.