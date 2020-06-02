Фестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь из-за пандемии

"Кстати, самый первый Выборгский фестиваль проходил 1993 году именно в декабре", - рассказывают организации. Фото: https://vk.com/oknofestival

"Кстати, самый первый Выборгский фестиваль проходил 1993 году именно в декабре", - рассказывают организации. Фото: https://vk.com/oknofestival

Ежегодный 28-й выборгский фестиваль российского кино «Окно в Европу» вынужденно переносится на декабрь в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами.

Об этом заявили организаторы события в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «Вконтакте». Теперь посмотреть киноработы российских режиссеров все желающие смогут с 16 по 22 декабря. Ранее планировалось, что «Окно в Европу» состоится в августе, с 7 по 13, однако ввиду пандемии было принято решение перестраховаться и перенести мероприятие.

«К декабрю, мы надеемся, все невзгоды будут уже позади, вирус утихнет, а фильмы будут завершены», — объяснили свои намерения организаторы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Вig стала победителем на берлинском музыкальном фестивале в номинации «Самый трешовый клип».