Группа Little Вig получила приз за самый «трешовый» клип на фестивале в Берлине

Клип на песню «Go bananas» петербургской группы Little Вig получил премию в номинации «Самое трешовое видео» в ежегодном фестивале Berlin Music Video Awards.

Об этом рассказали сами участники коллектива в официальном Instagram-аккануте группы. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации фестиваль в этом году проводили онлайн, но это не уменьшило радости музыкантов от победы. Отметим, что клип Little Вig обогнал иностранных коллег, группы Die Atzen и Balming Tiger.

Недавно видеоролик на песню «Go bananas» преодолел порог в 100 миллионов просмотров на YouTube-канале. Причем это уже четвертый клип петербургских музыкантов, который имеет такой масштабный успех.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип Little Вig, снятый на песню Hypnodancer, стал одним из пяти самых просматриваемых видео на YouTube.