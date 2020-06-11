В России расширили меры поддержки безработных

В России утвердили дополнительные меры поддержки безработных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице за май — июль в России будет увеличено до 4 тыс. 500 рублей.

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта, предоставят максимальное пособие — 12 тыс. 130 рублей. Рассчитывать на него смогут те, кто официально признан безработным.

Постановление также расширяет число семей с детьми до 19 лет, которые получат вместе с пособием выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей. Помощь будет предоставлена в июне — августе.

Помимо этого, безработным, для которых завершился период выплаты, предоставят дополнительные три месяца для того, чтобы воспользоваться возможностью и получить помощь.

В России более 2 млн человек числится безработными, сообщил 1 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, третий квартал 2020 года будет наиболее сложным для российского рынка труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за время пандемии число официально безработных выросло с 3,5 тыс, до 21 тыс. человек.