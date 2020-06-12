В WhatsApp введут новую функцию

В WhatsApp введут новую функцию
В приложении WhatsApp появится новая функция. Фото: unsplash.com

Разработчики WhatsApp работают над улучшением функции поиска. В приложении может появиться возможность поиска по дате.

Новая функция позволит быстро искать сообщения в чатах по дате их отправки, пишет портал WABetaInfo. В настоящее время функция проходит тестирование.

В мессенджере уже существует поиск сообщений. Однако сейчас пользователям сложно найти пост, отправленный в определенный день. Новая функция призвана сократить время поиска. Пользователи смогут быстро отыскать сообщение, выбрав дату его отправки или получения. Для этого надо будет нажать на значок календаря в режиме поиска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчики WhatsApp увеличили лимит участников групповых звонков. Теперь общаться друг с другом одновременно могут до восьми человек. Прежде созвониться могли не более четырех пользователей за раз.

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