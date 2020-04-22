WhatsApp увеличил число участников видеозвонков

Разработчики мессенджера WhatsApp увеличили лимит пользователей, которые могут участвовать в групповых аудио – и видеозвонках.

Ранее одновременно участвовать в аудио- и видеозвонке могли только четыре человека. Теперь число участников выросло до восьми, сообщает портал WABetaInfo.

Пока что изменения доступны в тестовых версиях WhatsApp на операционных системах iOS и Android.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак.