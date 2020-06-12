В США отменили музыкальный фестиваль Coachella в 2020 году

В США отменили музыкальный фестиваль Coachella в 2020 году
Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Музыкальный фестиваль Coachella не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Выступить на одной из сцен мероприятия должна была группировка «Ленинград» Сергея Шнурова.

Предполагалось, что Coachella будет перенесена с апреля на октябрь. Однако затем было принято решение не проводить фестиваль в 2020 году. Об отмене Coachella сообщил департамента здравоохранения округа Риверсайд, на территории которого проходит фестиваль.

Coachella — один из самых известных в мире музыкальных фестивалей. Мероприятие с 199 года проходит в городе Индио штата Калифорния. Среди его гостей — американцы, иностранцы и мировые знаменитости. В этом году выступить на Coachella должны были Трэвис Скотт, Лана Дель Рэй, Frank Ocean, Rage Against The Machine, «Ленинград» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль «Нашествие» перенесли на июль 2021 года.

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