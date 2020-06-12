В Лодейнопольском районе двух человек госпитализировали после ДТП с лосем

В Лодейнопольском районе двух человек госпитализировали после ДТП с лосем
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

Накануне вечером в Лодейнопольском районе Ленобласти произошло ДТП с участием лося. В результате произошедшего госпитализировали двух человек – водителя и пассажира.

Дорожный инцидент случился в четверг, 11 июня, на 239 километре автодороги «Кола». Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по региону, автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на лося, после чего «скатился» в кювет.

В результате аварии водитель получил травмы средней степени тяжести, 25-летний пассажир иномарки получила тяжелые травмы. Еще одному пассажиру медпомощь не потребовалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб.

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