В Лодейнопольском районе двух человек госпитализировали после ДТП с лосем

Накануне вечером в Лодейнопольском районе Ленобласти произошло ДТП с участием лося. В результате произошедшего госпитализировали двух человек – водителя и пассажира.

Дорожный инцидент случился в четверг, 11 июня, на 239 километре автодороги «Кола». Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по региону, автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на лося, после чего «скатился» в кювет.

В результате аварии водитель получил травмы средней степени тяжести, 25-летний пассажир иномарки получила тяжелые травмы. Еще одному пассажиру медпомощь не потребовалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом Lada врезалась в лося. Водитель погиб.