На Московском проспекте женщина с проблемами психики зарезала престарелого отца

На Московском проспекте женщина с проблемами психики зарезала престарелого отца
Трагедия случилась в доме 174 по Московскому проспекту. Фото: google.ru/maps

В одной из квартир на Московском проспекте произошло убийство мужчины. Виновной в смерти пенсионера может быть его дочь.

О трагедии стало известно в четверг, 12 июня. В отдел полиции обратилась петербурженка, которая рассказала, что обнаружила в квартире дома №174 своего 70-летнего мужа мертвым с резанами ранами. Удары были нанесены в спину.

Как сообщил 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, заявительница отметила, что между ее супругом и его 34-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого обиженная женщина могла зарезать родственника.

Правоохранители также выяснили, что с 2011 года дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове жестоко избили уроженца Дагестана. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, медики оценили его состояние как тяжелое.

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