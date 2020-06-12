В Ломоносове жестоко избили 29-летнего уроженца Дагестана

В Ломоносове жестоко избили 29-летнего уроженца Дагестана
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Петродворцовом районе Северной столицы произошел конфликт между 29-летним уроженцем Дагестана и 26-летним выходцем из Кабардино-Балкарии, переросший в серьезную драку.

Инцидент произошел около четырех часов дня в четверг, 11 июня. В правоохранительные органы поступила информация о лежащем на лице в городе Ломоносов мужчине, окровавленный, он лежал на улице. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Позже, в результате опроса брата пострадавшего, стало ясно, что у последнего был длительный конфликт со знакомым из Кабардино-Балкарской республики. Его и подозревают в совершении преступления. Сейчас известны автомобиль предположительного злоумышленника и приметы, полицейские разыскивают его.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработный житель Санкт-Петербурга решил воспользоваться краденой картой старушки для шоппинга.

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