Радужный BMW занял парковочное место Боярского в центре Петербурга

Жители Петербурга поделились снимками иномарки, которая припарковалась на излюбленном месте актера Михаила Боярского.

Очевидцы рассказали об этом в пятницу, 12 июня, в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Переливающийся разными цветами BMW припарковался на запрещенном месте на Невском проспекте. Петербуржцы отметили, что именно там за незаконной парковкой поймали Mercedes Михаила Боярского.

Пользователи развернули бурную дискуссию в комментариях под постом, а позже там объявился и хозяин машины.

«Ох, ребята-ребята. Злые те, кто завидует. Из фото можно легко сделать провокацию. А так ли это?», — написал водитель.

Некоторые предполагают, что причиной парковки стало пробитое колесо, однако не все сочли это уважительной причиной для нарушения ПДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова увидели Mercedes как у Боярского, припаркованный на тротуаре.