В Петербурге снова увидели Mercedes как у Боярского, припаркованный на тротуаре

Горожане почти уверены, что актер снова нарушает правила дорожного движения.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем сообщает 78.ru. Черный «Мерседес», который похож на машину актера Михаила Боярского, припаркован на тротуаре на 2-м Зимнем мосту. Прохожие возмущены такой наглостью – скорее всего, автомобиль простоит там до утра.

Напоминаем, что артист не раз нарушал ПДД. Он, комментируя инциденты, уверял, что готов выплачивать штрафы и что не нарушает правила без необходимости. Теперь петербуржцы строго следят за «Мерседесом» и фиксирует все не устраивающие их моменты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леру Кудрявцеву возмутили слова Боярского о материнстве. Телеведущую взбесили слова артиста о позднем материнстве.