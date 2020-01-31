Лера Кудрявцева послала Михаила Боярского далеко и надолго

Телеведущую взбесили слова артиста о позднем материнстве.

Об этом стало известно 30 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Актер Михаил Боярский раскритиковал женщин, которые становятся матерями в старости. Он убежден, что это «придурь», а не мечта. Телеведущая Лера Кудрявцева, которая сама стала во второй раз мамой в 47 лет, не согласилась с артистом и послала его «на». Она дала понять, что не считается с мнением Боярского.

Эвелина Бледанс, которая родила после 40, отреагировала на слова артиста спокойно. Она отказалась спорить с Боярским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что муж Леры Кудрявцевой доволен её настоящей грудью. В течение пятнадцати лет Кудрявцева носила импланты, которые потом в экстренном порядке пришлось удалить. К счастью, опасения Леры Кудрявцевой насчет мужа были напрасными.