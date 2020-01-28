Муж Леры Кудрявцевой доволен её настоящей грудью

Несколько дней назад телеведущая вернулась в строй. Фото: Instagram @leratv

Несколько дней назад телеведущая вернулась в строй. Фото: Instagram @leratv

Недавно перенесенная телезвездой операция по иссечению грудных имплантов не повлияла на отношения 48-летней Леры Кудрявцевой и 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова.

На съемках программы «Звезды сошлись» ведущая призналась, что переживала из-за реакции супруга на её обновленный внешний вид. В течение пятнадцати лет Кудрявцева носила импланты, которые потом в экстренном порядке пришлось удалить. К счастью, опасения Леры Кудрявцевой насчет мужа были напрасными.

Выяснилось, что Игорю Макарову нравится, как выглядит супруга вне зависимости от размера её груди. Телеведущая отмечает, что это еще один аргумент в пользу отказа от использования силиконовых имплантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрявцева оказалась на операционном столе из-за порвавшегося импланта, который в течение нескольких лет находился в организме звезды.