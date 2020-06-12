«Победа» будет продавать авиабилеты на июль со скидкой

&#171;Победа&#187; будет продавать авиабилеты на июль со скидкой
Скидки будут доступны только на июльские перелеты. Фото: unsplash

Российская авиакомпания «Победа» возобновила внутренние полеты и сообщила о запуске распродажи билетов на середину лета.

Как сообщает РБК, ссылаясь на представителей перевозчика, скидки будут доступны на билеты на июль. Стоимость перелетов по стране начинается от 999 рублей на одного пассажира.

По словам представителей «Победы», в среднем цены на билеты в июле будут дешевле на 60% по сравнению с июлем 2019 года. Однако в компании не называют количество билетов, которые будут доступны по такой цене.

В июне самолеты «Победы» будут летать по 34 направлениям, а в июле добавят еще 49 направлений. Речь идет о рейсах по России.

Напомним, авиакомпания не осуществляла полеты с 1 апреля по 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава «Уральских авиалиний» рассказал о возобновлении полетов за границу.

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