Глава «Уральских авиалиний» рассказал о возобновлении полетов за границу

Россияне смогут отправиться за границу не раньше "августа-сентября". Фото: pixabay

Россияне смогут отправиться за границу не раньше "августа-сентября". Фото: pixabay

Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов спрогнозировал сроки возобновления международных полетов, которые были приостановлены из-за коронавирусной пандемии.

Он рассказал в беседе с РБК, что полеты за границу могут возобновится уже в «августе-сентябре». По его словам, возобновление международного авиасообщения не произойдет одномоментно — на первом этапе могут открыть границы только в страны СНГ.

«Может быть, [разрешат авиаперелеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — считает глава «Уральских авиалиний».

В связи с пандемией коронавируса Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами. Разрешены только рейсы для вывоза людей из-за рубежа на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтранс надеется на возобновление международный полетов летом.