Более 40 млрд рублей выделят на зарплаты медикам и учителям в России

Более 40 млрд рублей выделят на зарплаты медикам и учителям в России
Владимир Путин ждет доклад по данному вопросу к 15 июня. Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин дал правительству поручение о выделении дополнительных средств на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских учреждениях РФ.

В Кремле сообщили, что президент дал такое поручение по итогам совещания, на котором обсуждалась ситуация в системе образования в условиях коронавирусной пандемии.

Заработная плата медиков и учителей должна быть на том же уровне, что и в прошлом году. Для этого из федеральной казны выделят 41,7 млрд рублей. Правительство подготовит доклад по данному вопросу к 15 июня. Далее отчеты будут предоставлять президенту каждые три месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кабмин выделил регионам дополнительные 12,5 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Выделенные средства адресованы малообеспеченным семьям, которые получают адресные пособия.

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