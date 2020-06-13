Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».

«Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — заявила она на своей странице в Instagram.

Она также отметила, что «хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет».

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель фургона Сергей Захаров получил травмы и был госпитализирован. Он умер в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови нашли следы кокаина. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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