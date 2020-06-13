Эксперт рассказал о перспективах молодых игроков в СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА будет активно выпускать на лед молодых игроков в матчах КХЛ в следующем сезоне. Так считает экс-защитник армейцев Кирилл Сафронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время сезона-2019/20 в команде создали молодежную тройку из 18-летнего Василия Подколзина, 19-летнего Ивана Морозова (в мае ему стукнуло 20 лет) и 19-летнего Кирилла Марченко. В регулярке эти хоккеисты забросили 14 шайб на троих, а в плей-офф забили пять голов.

Кроме того, в составе СКА постоянно появлялся защитник Данила Галенюк. В феврале ему исполнилось 20 лет. По словам Кирилла Сафронова, молодым игрокам обязательно будут давать шансы в КХЛ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два петербургских клуба, СКА и «Зенит», признали самыми финансово успешными в России. Это возможно благодаря нескольким причинам, пишут эксперты. Во-первых, обе команды горячо поддерживают болельщики, которые активно ходят на матчи.