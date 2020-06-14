Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт в России

По мнению Владимира Жириновского, следует ввести единый налог на сверхприбыль. Фото: ldpr.ru

По мнению Владимира Жириновского, следует ввести единый налог на сверхприбыль. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести стандарт по зарплатам на всей территории России.

В своем телеграм-канале он указал, что минимальная зарплата должна составлять 30 тыс. рублей.

«Это одна тысяча рублей в день», — отметидл Жириновский.

Парламентарий добавил, что при среднем заработке в 70 тыс. рублей, максимальный ежемесячный доход не должен превышать 500 тыс. Таким образом политик предлагает ограничить зарплаты глав госкомпаний и госкорпораций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский прокомментировал трагическую аварию с участием Ефремова. Он заявил, что актер должен понести суровое наказание.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. Водитель второго транспорта скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.