Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести стандарт по зарплатам на всей территории России.
В своем телеграм-канале он указал, что минимальная зарплата должна составлять 30 тыс. рублей.
«Это одна тысяча рублей в день», — отметидл Жириновский.
Парламентарий добавил, что при среднем заработке в 70 тыс. рублей, максимальный ежемесячный доход не должен превышать 500 тыс. Таким образом политик предлагает ограничить зарплаты глав госкомпаний и госкорпораций.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский прокомментировал трагическую аварию с участием Ефремова. Он заявил, что актер должен понести суровое наказание.
Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. Водитель второго транспорта скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.