Экс-полковник ФСИН рассказал о возможной судьбе Ефремова в колонии

Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко считает, что виновный в смертельном дорожно-транспортном происшествии актер Михаил Ефремов, вероятнее всего, отправится отбывать срок в колонии-поселении.

По словам экс-сотрудника ФСИН, подавляющая часть заключенных в таких колониях занята на работах в местных совхозах. При этом, отмечает Макиенко, вряд ли Ефремова привлекут к этой деятельности, так как актер достиг пенсионного возраста.

Скорее всего, осужденный станет библиотекарем. Есть вариант, что Ефремов и вовсе останется без занятия, однако в таком случае, считает полковник в отставке, можно «сойти с ума от скуки», передает его слова «Комсомольская правда». Также Макиенко подчеркнул, что в колонии-поселении не запрещено пользоваться средствами связи и тратить деньги, к примеру, на доставку еды, но алкоголь находится под строгим запретом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов спустя четыре дня после чудовищного ДТП, в котором погиб человек, записал видеообращение.