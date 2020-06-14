Индийский святой, лечивший коронавирус поцелуями, заразился и умер

В Индии такие методы "лечения" коронавируса предлагают еще как минимум 29 святых. Фото: pixabay

В Индии такие методы "лечения" коронавируса предлагают еще как минимум 29 святых. Фото: pixabay

Индийский святой Аслам Баба из города Ратлам умер от коронавируса, предварительно заразив несколько десятков человек, которых пытался исцелить.

Как сообщает The Print, мужчина занимался изгнанием коронавируса из местных жителей, для этого он использовал обряды экзорцизма и целования рук. Однако его интересная практика прервалась, когда он сам подхватил инфекцию.

Аслам Баба получил положительные результаты теста на коронавирус 3 июня и уже через несколько дней врачи констатировали его смерть. Перед этим он успел встретиться с не менее сорока людьми, которые сейчас вынуждены находиться на карантине. Двадцати из них, включая семерых членов его семьи, уже подтвердили коронавирус.

По данным официальных источников, в Индии такие методы «лечения» коронавируса предлагают еще как минимум 29 святых.

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