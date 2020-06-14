Главу Еврейского музея возмутила вакансия бармена «славянской внешности»

Раввин, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности в Москве Александр Борода прокомментировал скандальное объявление по поиску бармена для музейного кафе, размещенное субподрядчиком.

Глава музея рассказал, что объявление о поиске на должность бармена человека «славянской внешности» разместил в Сети субподрядчик, которого привлекли для поиска персонала в новое кафе Еврейского музея.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — заявил раввин.

По словам гендиректора, эти действия идут вразрез их убеждениям и, более того, являются тем, с чем их общественная организация борется уже восемь лет.

Он подчеркнул, что после произошедшего музей немедленно прекратил работу с лицами, несущими за это ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раввин рассказал о коронавирусе в еврейской общине России.