Раввин рассказал о коронавирусе в еврейской общине России

Раввин рассказал о коронавирусе в еврейской общине России
Президент ФЕОР Александр Борода. Фото: feor.ru

Двух членов еврейской общины с тяжелой формой коронавируса сняли с ИВЛ. Зараженные идут на поправку: один из них уже выписан, вторая ожидает выписки. Об этом рассказал президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода.

В больницах остаются 10 членов общины с коронавирусом. Среди них есть пациенты на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Также мы курируем 25 больных, которые проходят лечение на дому, у кого-то из них подтвержден диагноз, у кого-то нет», — сказал президент Федерации еврейских общин.

Равин подчеркнул, что речь идет о Москве. Информация о зараженных в других городах России отсутствует.

На помощь больницам Еврейская община потратила 3 млн 700 тыс. рублей. Большая часть из них потрачена на закупку средств защиты для медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число зараженных коронавирусом беременных женщин достигло 394.

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