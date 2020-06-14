Лось угодил под колеса «Лады» на трассе «Скандинавия»

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Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием дикого животного произошла в Выборгском районе Ленинградской области.

О произошедшем рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что все случилось на 96-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в ночь на понедельник, 15 июня.

Отечественный автомобиль «Лада Веста» сбил лося, который внезапно выскочил на проезжую часть. Без пострадавших не обошлось.

«Женщина сильно пострадала, мужчина в шоке», — пише автор публикации.

Судя по снимкам, основной удар в результате столкновения пришелся на капот и лобовое стекло с крышей, которые буквально вмяло в салон.

Подробности ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лодейнопольском районе двух человек госпитализировали после ДТП с лосем.

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