Жители Венеции возмущены возвращением туристов

В Венеции местные жители начали выступать против туристов, которые стали практически основным доходом города.

Как сообщает телеканал «НТВ», венецианцы выступили на акции протеста, чтобы обратить внимание на проблему притока средств в городе. Протестующие считают, что экономика Венеции полностью основана на путешественниках, а город стал «парком развлечений для богатых туристов».

По мнению протестующих, город должен «принадлежать» не туристам, а местным жителям, а d особенноcти — молодежи, которая хочет остаться в родном городе после учебы и внести вклад в развитие Венеции.

Организатор акции протеста Марта Сотторива считает, что это невозможно до тех пор, пока город будет поддерживать монокультуру туризма и спекулянтов, превративших жилые дома в гостиницы и хостелы для иностранцев. При этом она считает, что эту проблему можно решить грамотной организацией турпотока, избегая его сокращения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на курортах Испании ввели новое правило, которое не понравилось туристам.