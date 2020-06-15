Эротические сцены на время пропадут из американских фильмов

Пандемия коронавируса стала причиной появления новых правил в Голливуде.

Как сообщает Daily Mail, в США из-за коронавируса создатели фильмов временно не будут снимать сцены откровенного характера. Это объясняется повышенным риском заражения коронавирусом во время съемок интимных сцен — актеры не смогут соблюдать социальную дистанцию. Продюсерам дали инструкции, согласно которым им придется переписать сценарии кинокартин, вычеркнув из них такие сцены, либо можно воспользоваться компьютерной графикой.

В целом, все участники съемок от актеров до монтажеров, должны обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. Также на съемочной площадке не будет шведского стола с закусками, а команду будут регулярно тестировать на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киношники в России планируют вернуться к съемкам в июле.