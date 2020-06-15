Сегодня состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко состоится в понедельник, 15 марта. Глава региона будет лично принимать звонки от жителей региона с 16 до 17 часов.

Кроме того, отвечать на звонки также будут главы администраций муниципалитетов.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично занялся поисками нового дома для собаки по кличке Хэппи, которую спасли от живодеров.