Сегодня состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко состоится в понедельник, 15 марта. Глава региона будет лично принимать звонки от жителей региона с 16 до 17 часов.
Кроме того, отвечать на звонки также будут главы администраций муниципалитетов.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично занялся поисками нового дома для собаки по кличке Хэппи, которую спасли от живодеров.