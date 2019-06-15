Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 17 июня

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

17 июня состоится прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона будет лично принимать звонки от жителей региона с 16 до 17 часов.

Кроме того, отвечать на звонки также будут главы администраций муниципалитетов.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому возможность досрочного голосования на муниципальных выборах отменена.

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