Дрозденко запретил досрочно голосовать в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому возможность досрочного голосования на муниципальных выборах отменена.

В соответсвии с новым законом, если избиратель не имеет возможности явиться на закрепленный за ним участок, то он имеет право получить открепительный документ до голосования. Предполагается, что нововведение может помочь уменьшить вероятность махинаций на выборах.

Данный закон был предложен самим Дрозденко и принят в первом чтении Законодательного собрания 27 марта. Третье чтение было проведено 24 апреля, где закон утвердили. Александр Дрозденко подписал его только спустя месяц после принятия, а действовать он начнет 30 мая.

В Ленинградской области муниципальные выборы пройдут 8 сентября текущего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов утвердит знамя губернатора лучшему студенческому отряду.