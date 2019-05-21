Беглов утвердит знамя губернатора лучшему студенческому отряду

Беглов должен подписать проект постановления. Фото: https://vk.com/a_beglov
Беглов должен подписать проект постановления. Фото: https://vk.com/a_beglov

Временно исполняющий обязанности губерантора Санкт-Петербурга Александр Беглов должен подписать постановление о новой награде.

Соответствующий документ подготовил Комитет по молодежной политике, и он был опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Предполагается выбрать эскиз будущего знамени лучшего студенческого отряда до осени этого года. Официальное название нового знака отличия — «Почетное знамя Губернатора Санкт-Петербурга лучшему студенческому отряду Санкт-Петербурга».

Впервые данная награда будет вручена 17 февраля 2020 года. Вручение пройдет на праздновании Дня студенческих отрядов.

Проект предполагает создание знамени из красного полотна, размер которого будет достигать 155 сантиметров на 105 сантиметров. С трех сторон знамя будет обрамлено золотистой бахромой, а на лицевой стороне — вышита надпись «Почетное знамя губернатора».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что самые известные таксы России соберутся в Петербурге на парад.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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