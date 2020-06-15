BE-KIND и буше помогут жителям Санкт-Петербурга проявить заботу о близких во время пандемии

Этой весной бренд BE-KIND совместно с петербургской сетью буше запустили проект «Добру пожаловать».
Цель этого проекта — подарить улыбку и помочь людям преодолеть это непростое время, когда круг радостей жизни сильно ограничен. Коллаборация брендов станет отличным поводом проявить заботу о близких и порадовать их на расстоянии.
Теперь, при каждом онлайн заказе в буше, покупатели получат в подарок ореховый батончик BE-KIND, а также специальную открытку, придуманную для проекта дизайнером Тиграном Аветисяном.
Вдохновением для открыток послужили искренность и теплота детских рисунков, исходящих из самого сердца.
Более того, каждую открытку можно кастомизировать, дополнив ее пожеланием для близкого человека. Достаточно написать об этом в комментариях к заказу.
Пресс-релиз