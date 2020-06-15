За месяц в Петербурге на 16% выросло число вакансий от частного бизнеса

В Петербурге оживает частный бизнес. В мае число вакансий от индивидуальных предпринимателей выросло на 16% по сравнению с апрелем.

На одного частного предпринимателя в мае в среднем приходилось 4,5 вакансии, следует из исследований сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter Северо-Запада.

Самыми востребованными в сегменте малого и среднего бизнеса оказались менеджеры по продажам. На них пришлось 4,4% от всех вакансий. Работодатели также искали менеджеров по работе с клиентами (2,3%), бухгалтеров (1,9%), главных бухгалтеров (1,1%), офис-менеджеров (1,4%), официантов (1,2%) и продавцов-консультантов (1%).

Большая часть вакансий приходится на предприятия из сфер ИТ и интернета, строительства, недвижимости, розничной торговли и услуг для бизнеса.

Как отмечают в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу, при отсутствии экономических потрясений медленное восстановление малого и среднего бизнеса начнется уже летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга назвали желаемые зарплаты после пандемии коронавируса.