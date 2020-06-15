Ученого из Петербурга обвинили в работе на спецслужбы Китая

Президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие полагает, что он передал секретные данные Китаю.

«Митько находится под домашним арестом с февраля этого года», — приводит РИА Новости слова его адвоката Ивана Павлова.

По данным обвинения, 78-летний Валерий Митько передал во время поездки в Китай передал секретные материалы спецслужбам. Сейчас защита знакомится с материалами и обстоятельствами дела.

Митько и его супруге предъявлена подписка о неразглашении. Под домашним арестом ученый пробудет до 10 октября 2020 года.

Валерий Митько — академик Российской академии естественных наук, член-корреспондент Петербургской инженерной академии, капитан первого ранга запаса и начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии. Служил на Тихоокеанском флоте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 72-летнего уроженца Тбились приговорили к 14 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене.