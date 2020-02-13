Россиянин получил 14 лет «строгача» за государственную измену

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина РФ. Мужчину признали виновным в госизмене.
Заседание прошло сегодня, 13 февраля. Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, 72-летнего уроженца Тбилиси приговорили к 14 годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
Россиянину также был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец, сбивший пешехода, ответит перед судом. Мужчина находился под наркотиками.