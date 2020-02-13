Петербуржец, под наркотиками сбивший пешехода, ответит перед судом

Петербуржец, под наркотиками сбивший пешехода, ответит перед судом
Суд. Фото: pixabay

В Северной столице Куйбышевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина сбил пешехода.

Все произошло в мае прошлого года на Невском проспекте. Петербуржец ехал от Садовой улицы в сторону набережной реки Фонтанки. Набрав высокую скорость, он совершил опасный маневр — резко перестроился в другой ряд и сбил мужчину. В момент происшествия пешеход спокойно пересекал проезжую часть по «зебре».

В результате выяснения обстоятельств было обнаружено, что виновник находился под воздействием наркотических веществ.

Потерпевший получил тяжелые травмы и находится в коме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский школьник обвиняется в покушении на убийство. Мальчик выстрелил в прохожего.

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Петербуржец, под наркотиками сбивший пешехода, ответит перед судом