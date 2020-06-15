Три человека пострадали при взрыве на корабле «Иван Папанин» в Петербурге

На строящемся корабле «Иван Папанин» на Адмиралтейских верфях в Петербурге произошел взрыв. В результате происшествия пострадали три человека.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на представителя службы скорой помощи. Состояние другого оценивают как средней степени тяжести. Информация о самочувствии третьего пострадавшего не поступала.

Взрыв произошел примерно в 10:30 по местному времени на патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» на территории завода «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК). По предварительным данным, причиной его стало скопление газа в трюме.

Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казани один человек погиб в результате взрыва сжиженного газа.