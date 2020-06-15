Негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
Мысли могут оказывать физическое воздействие на организм человека. Фото: pixabay.com

Британские ученые выяснили, что повторное негативное мышление (ПНМ) в возрасте старше 55 лет может стать причиной прогрессирующей болезни Альцгеймера.

ПНМ у пожилых людей сопряжено с высоким риском снижения когнитивных функций, а также отложением белков, связанных с болезнью Альцгеймера. При этом, согласно исследованиям специалистов из Университетского колледжа Лондона, опубликованному в научном издании Alzheimer’s & Dementia, склонные к ПНМ люди чаще других страдают от когнитивных проблем.

К примеру, у них нередко встречаются нарушения памяти. Аналогичный эффект оказывают депрессия и тревожность. Мысли, согласно выводам биологов, могут оказывать физическое воздействие на человеческий организм, оно может быть как положительным, так и резко негативным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые определили оптимальное время для ужина.

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Негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
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