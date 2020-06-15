Житель Петербурга магнитом выловил гранату времен ВОВ из пруда в Пулковском парке

Гранату уничтожили на специальном полигоне. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Гранату уничтожили на специальном полигоне. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Пулковском парке в Московском районе Северной столицы местным жителем был вытащен из пруда подозрительный предмет, напоминающий гранату.

Информация о потенциально опасной находке поступила в дежурную часть управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 15 июня, около двух-трех часов дня. На место происшествия оперативно прибыла дежурная группа инженерно-технических специалистов ОМОН.

Осмотрев найденный боеприпас, правоохранители пришли к выводу, что петербуржец достал из пруда гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежал в воде без запала и подвергся сильной коррозии. Гранату вывезли на специальный полигон в Ленобласти, где успешно уничтожили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ОМОНа обезвредили гранату, найденную на чердаке жилого дома в центре Петербурга.