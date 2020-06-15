Адвокат Ефремова рассказал о причине, по которой актер сель пьяным за руль

Адвокат Ефремова рассказал о причине, по которой актер сель пьяным за руль
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, заявил, что его подзащитный пережил большую утрату.

По словам адвоката, в день, когда артист сель пьяным за руль и попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб невинный водитель, у Ефремова умер близкий друг. Тяжелая горечь утраты сподвигла актера выпить лишнего, объяснил Пашаев в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом адвокат подчеркнул, что в баре, где якобы видели выпивающим Ефремова, тот только поел. Отметим, что остается непонятным, как печальная весть о смерти друга стала причиной вождения в нетрезвом виде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов записал проникновенное видеообращение, где покаялся в случившемся и пообещал, что достойно примет полагающееся по закону наказание, не используя свои знакомства и связи.

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Адвокат Ефремова рассказал о причине, по которой актер сель пьяным за руль
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