Адвокат Ефремова рассказал о причине, по которой актер сель пьяным за руль

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, заявил, что его подзащитный пережил большую утрату.

По словам адвоката, в день, когда артист сель пьяным за руль и попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб невинный водитель, у Ефремова умер близкий друг. Тяжелая горечь утраты сподвигла актера выпить лишнего, объяснил Пашаев в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом адвокат подчеркнул, что в баре, где якобы видели выпивающим Ефремова, тот только поел. Отметим, что остается непонятным, как печальная весть о смерти друга стала причиной вождения в нетрезвом виде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов записал проникновенное видеообращение, где покаялся в случившемся и пообещал, что достойно примет полагающееся по закону наказание, не используя свои знакомства и связи.