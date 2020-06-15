Renault и Nissan встали в «паровозик» на Выборгском шоссе

Renault и Nissan встали в &#171;паровозик&#187; на Выборгском шоссе
Машины получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

На Выборгском шоссе столкнулись две иномарки. Свидетели случившегося рассказали, что легковушки будто соединились в «паровозик».

Авария случилась сегодня вечером, 15 июня, около ТРК «Паргос». Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции на трассе.

Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель умер в движущемся автобусе на улице Кораблестроителей. Ему стало плохо в дороге. Пострадал ли кто-то — пока неизвестно.

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