ДТП на Кораблестроителей: водитель умер в движущемся автобусе

Сегодня вечером на улице Кораблестроителей произошло ДТП с участием автобуса. В ГИБДД рассказали, что водителю стало плохо в дороге и он умер.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 14 июня. Кадры с места происшествия опубликовали на следующий день в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Инспекторы рассказали, что 57-летнему водителю общественного транспорта, предположительно, стало плохо и он умер, находясь за рулем.

К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадал ли кто-то еще — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Opel снес бампер Hyundai Solaris на Энгельса. Легковые автомобили столкнулись на трамвайных путях, движение общественному транспорту оказалось перекрыто.