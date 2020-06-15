Opel снес бампер Hyundai Solaris на Энгельса, проезд трамваям перекрыт

В Петербурге на улице Энгельса не смогли разъехаться две иномарки. Машины встали прямо на трамвайных путях.

Авария случилась в понедельник, 15 июня. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, Opel на скорости снес бампер Hyundai Solaris. Первая иномарка двигалась в сторону Лесной. Движение встречным трамваям оказалось перекрыто.

Свидетели случившегося также предположили, что водитель Opel не рассчитал скорость движения и не пропустил выезжающий из-за двора автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Заневском проспекте пьяный мужчина разгромил лопатой 8 иномарок. О происходящем стражам порядка сообщил консьерж, который заметил дебошира по камерам наблюдения.