Киноманы выбрали лучшего героя из фильмов всех времен

Киноманы выбрали лучшего героя из фильмов всех времен
Рейтинг составлен на основе опроса читателей журнала. Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"

Популярное издание Empire составило собственный рейтинг лучших героев из кинофильмов всех времен. Список составлен на основе опроса читателей журнала.

Первое место занял фильм «Индиана Джонс», главную роль в котором сыграл Харрисон Форд.

На второй строчке рейтинга оказалась Элен Рипли из серии фильмов “Чужой”, ее сыграла Сигурни Уивер. Третьим стал Железный человек из киновселенной Marvel в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Зрители также проголосовали за следующих героев: Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, принцесса Лея, Джеймс Бонд, Супермен и Черная пантера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киношники в России планируют вернуться к съемкам в июле. Изменения в расписание съемок внес коронавирус. Из-за сложной ситуации с Covid-19 съемочные процессы были приостановлены.

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