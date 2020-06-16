Театр «Современник» прервал молчание после ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Московский театр «Современник» впервые дал комментарий в связи со смертельной аварией, которую устроил актер Михаил Ефремов.

Руководство театра отмечает, что затянувшееся молчание коллектива по поводу ДТП связано с тем, что они были шокированы и пытались осмыслить произошедшее, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что эта авария стала огромной трагедией и причинила такую боль, которую невозможно выразить словами. Коллектив принес соболезнования родным и близким погибшего водителя Сергея Захарова и пожелал им сил и мужества.

В театре также призвали людей оставаться великодушными, не становиться чужими судьями и не разжигать агрессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвокат Ефремова рассказал о причине, по которой актер сель пьяным за руль. Он заявил, что его подзащитный пережил большую утрату.