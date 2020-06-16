В Дагестане азербайджанцы напали на полицейских и устроили погром

В пункте временного размещения в Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских и разбили их машины. Причиной этого стали проблемы с пересечением границы.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 июня, в несанкционированном лагере у села Куллар. Гражданам Азербайджана выдали список из 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни. Не нашедшие своих имен люди выразили возмущение, что привело к беспорядкам.

«В списки, которые формируются азербайджанской стороной, не попали все, что и возмутило людей», — рассказал «ТАСС» и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Сейчас конфликт урегулирован. По словам Шихиева, ситуация находится на контроле властей. Общественный порядок не нарушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге толпа мигрантов собралась у здания консульства Узбекистана. Причиной этого стали проблемы с выездом на родину.