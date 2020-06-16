Во Мге нашли труп без головы, но с грудными имплантами

В реке Мга в Кировском районе Ленинградской области обнаружили тело неизвестного. Труп нашел подросток, решивший искупаться.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело обнаружено недалеко от Бетонного переулка в поселке Мга.

У погибшего отсутствуют головы и конечности. Особая примета — наличие грудных имплантов. Полиция рассчитывает на то, что они помогут установить личность умершего.

По словам подростка, труп он нашел во время купания. Мальчик почувствовал зловонный запах, а после заметил тело. О своей находке он сообщил в полицию. Труп достали из воды и направили в морг.

Обстоятельства и причины смерти неизвестного устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из реки Фонтанки в Петербурге вытащили тело молодого мужчины. С осени 2019 года он числился без вести пропавшим.